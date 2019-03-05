Посол США призвала уволить главу САП Холодницкого

В посольстве США убеждены, что коррупционер не может возглавлять антикоррупционный орган. / УНИАН

Посол США в Украине Мари Йованович высказала мнение о необходимости увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по причине нарушения этических норм при работе с обвиняемыми.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - цитирует дипломата пресс-служба посольства.

В Киеве в рамках информационного марафона Диалоги во времени Йованович акцентировала на важности проведения тщательного расследования в отношении украинских чиновников, причастных к коррупционным схемам.

Напомним, в СБУ отрапортовали, что дело по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования против главы САП Назара Холодницкого закрыто.

Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко потребовал уволить главу САП Назара Холдницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков.

Позднее еврокомиссар сделал жесткое заявление из-за скандала с Холодницким. Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, подчеркнул Йоханнес Хан.