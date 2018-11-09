"Утрата доверия": еврокомиссар сделал жесткое заявление из-за скандала с Холодницким

Назар Холодницкий / УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна предпринять соответствующие шаги для его восстановления, заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

По его словам, Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия, сообщает УНИАН.

"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности. Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - добавил Ханво время пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеВ посольстве США предложили прокурору Холодницкому уйти в отставку

Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко потребовал уволить главу САП Назара Холдницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, уголовное производство против Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.

В свою очередь сам Холодницкий заявил о том, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток.