"Утрата доверия": еврокомиссар сделал жесткое заявление из-за скандала с Холодницким

Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, подчеркнул Йоханнес Хан.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна предпринять соответствующие шаги для его восстановления, заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
По его словам, Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия, сообщает УНИАН.
"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности. Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - добавил Ханво время пресс-конференции в Киеве.
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Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко потребовал уволить главу САП Назара Холдницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, уголовное производство против Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.
В свою очередь сам Холодницкий заявил о том, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток.