Назар Холодницкий

10 апреля 2018, 07:13

Заместитель Генерального прокурора Украины — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Назар Холодницкий

Место рождения и образование.

Родился 31 января 1985 года во Львове. Среднее образование получил в специализированной городской СОШ №4 с углубленным изучением английского языка. Высшее - на юридическом факультете во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Магистр права (с отличием). Кандидат юридических наук.

Карьера в правохранительных органах. Работать начинал в прокуратуре Киево-Святошинского района Киевщины. С 2006-го -помощник прокурор. С августа 2009-го по март 2014-го - старший помощник прокурора и старший прокурор.

С марта по декабрь 2014-го – старший помощник первого заместителя генерального прокурора Украины Николая Голомши.

22 декабря 2014-го был назначен первым заместителем прокурора в прокуратуре Крыма, которая после российской аннексии полуостровабыла переведена в Киев.

27 ноября 2015 года после финального голосования специальной комиссии стал вместе с Максимом Грищуком кандидатом на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В конечном итоге именно Холодницкого генпрокурор Виктор Шокин 30 ноября назначил свои заместителем и руководителем САП.

Интересно, что своим первым заместителем Холодницкий назначил именно Максима Грищука.

Имеет специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса и почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Скандалы

В 2016 году достоянием общественности стала история с премиями Назара Холодницкого. Именно он получал наибольшие премиальные суммы всех среди украинских чиновников - более 816 тысяч гривен. Сам Холодницкий объяснил такое положение вещей тем, что, согласно законодательству Украины и руководитель САП, и обычный прокурор отдела имеют одинаковые оклады, но при этом уровни ответственности их работы несовместимы по важности.

В 2017 году главу САП пытались подкупить. Ему предлагали 300 тысяч долларов за закрытие дела против судьи Кировского суда Днепра Натальи Овчаренко. Причем сама подследственная и ее начальник Геннадий Пидберезный лично привезли в столицу привезли "аванс" в 50 тысяч долларов. Их задержали с поличным во время передачи денег.

В феврале-марте 2018-го детективы Национального антикоррупционого бюро совместно со следователями Генпрокуратуры открыли уголовное производство против Холодницкого и получили от суда санкцию на прослушку его рабочего кабинета.

Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, удалось получить аудиозаписи того, что глава САП "сливал" подозреваемым сведения о подготовке у них обысков; давил на должностных лиц, в том числеи на судей - для того, чтобы добиться принятия нужных решений; подстрекал свидетелей к даче неправдивых показаний. Сам Холодницкий категорически отверг обвинения.

Семейное положение: Холост, бездетен.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Генпрокуратура НАБУ САП Артем Сытник Назар Холодницкий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять