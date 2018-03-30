"Слив информации и давление на должностных лиц". Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому

Уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.

При этом следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров, рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью zn.ua.

"Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. Нам периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало. У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились", — сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить "конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения".

"По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо", — сообщил Сытник.

Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник отметил, что кроме дела о хищениях в мэрии Одессы, речь идет о делах "по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт", — ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца".

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

"На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий", — добавил он.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. В своем представлении Луценко и Сытник просят снять Холодницокго с должности.

Кроме того, ранее также сообщалось о скандале с "прослушкой кабинета Холодницкого".