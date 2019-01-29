СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ

Силовики долго искали, но так и не нашли "событие уголовного преступления" и "состава уголовного правонарушения".
Дело по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования против главы САП Назара Холодницкого закрыто.
Соответствующий документ обнародовала Украинская правда.
Главное следственное управление СБУ, по данным ГПУ, установило "отсутствие события уголовного преступления", а также "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".
Дело закрыли еще 29 декабря 2018 года.
Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко потребовал уволить главу САП Назара Холдницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, уголовное производство против Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.
В свою очередь сам Холодницкий заявил о том, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток. Он заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.
Позднее еврокомиссар сделал жесткое заявление из-за скандала с Холодницким. Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, подчеркнул Йоханнес Хан.