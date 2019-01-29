СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ

Дело против Холодницкого закрыто / Униан

Дело по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования против главы САП Назара Холодницкого закрыто.

Соответствующий документ обнародовала Украинская правда.

Главное следственное управление СБУ, по данным ГПУ, установило "отсутствие события уголовного преступления", а также "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

Дело закрыли еще 29 декабря 2018 года.

/ Украинская правда

Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко потребовал уволить главу САП Назара Холдницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, уголовное производство против Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.

В свою очередь сам Холодницкий заявил о том, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток. Он заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Позднее еврокомиссар сделал жесткое заявление из-за скандала с Холодницким. Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, подчеркнул Йоханнес Хан.