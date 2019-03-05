Пашинский, Госдеп США или айтишник: Бигус озвучил версии источника по хищениям в оборонке

Денис Бигус рассказал о многочисленных версиях об источнике информации для расследователей / Главред

Автор резонансного расследования о контрабанде и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах Денис Бигус заявил, что вскоре после публикации первой серии услышал немало версий о том, кто же тот таинственный информатор, инкогнито предоставивший важную информацию.

"Куда-то исчез Сергей Пашинский. В первые 48 часов после публикации мне казалось, что медиасообщество больше склоняется к этой версии, ведь Пашинский и Гладковский - это конкурирующие команды по распиливанию оборонки", - сказал он в интервью Liga.net.

По словам журналиста, вполне реалистичной была версия об айтишнике в Укроборонпроме, который якобы был иностранным агентом, а затем слил информацию.

"У меня есть глубокое убеждение, что все участники этих версий откровенно меня ненавидят. Ну, кроме айтишника, думаю, он не существует", - подчеркнул он.

Читайте такжеГладковский уволен с поста замсекретаря СНБОБигус пояснил, что после громкого расследования возникли десятки версий об источнике конфиденциальной информации, который предоставил журналистам эксклюзивные сведения в анонимном письме. Некоторые указывали на Госдеп США.

"За год у нас большая палитра расследований о различных представителях власти. Можно всегда найти конкурента из власти, которому наше расследование сыграет на руку. Если ориентироваться не на разоблачение воров, а на чью-то выгоду или невыгоду, то нет смысла вообще что-то делать. К тому же, если сажать воров, то оставшиеся воруют меньше. А потом надо посадить и их", - подытожил журналист.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

Затем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что контрабанда в Украину запчастей для военной техники, которые производятся только в России, является приемлемой.