Луценко одобрил контрабанду военной техники из России

Глава ГПУ Юрий Луценко и президент Украины Петр Порошенко

Контрабанда в Украину запчастей для военной техники, которые производятся только в России, является приемлимой.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, комментируя публикацию журналистами расследования о коррупции в Укроборонпроме.

"Наверное, все знают, появилась большая сложность в ремонте предприятиями оборонпрома. Большое количество узлов и агрегатов изготавливаются исключительно в РФ и не могут быть воспроизведены без многомиллиардных капиталовложений (...) В последние годы большинство этих запчастей оборонпром получает от волонтеров и предприятий, которые контрабандным путем доставляют их с территории РФ. Во времена войны для воюющей страны я считают это приемлемым. Неприемлемым и даже аморальным считаю грубую наживу на этом", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время следователи занимаются компаниями "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", указанными в расследовании.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.