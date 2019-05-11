Скандал с визитом Джулиани: в США нардепа Лещенко обвинили в создании фейка

Рудольф Джулиани / Скриншот/Foxnews

Материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, переданные в 2016 году нардепом Сергеем Лещенко, являются фейком, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Лещенко предоставил "черную бухгалтерию", которая оказалась фейком и никогда не использовалась", - заявил он в интервью Fox News.

В свою очередь сам Лещенко заявил о том, что отрицает обвинения Джулиани.

"Думаю, все проще - Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко 1) врет что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко 2) врет что черная бухгалтерия сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет в) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата и решение не вступило в законную силу", - написал Лещенко в комментарии к посту политолога Владмира Фесенко в Facebook.

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Кроме того, Лещенко обвинил генпрокурора Юрия Луценко в том, что он втянул Украину "в чужую войну".

"Знаю одно - Луценко по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора", - добавил Лещенко.

Ранее сообщалось о том, что Джулиани может приехать в Украину для продолжения расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в США в пользу Хиллари Клинтон.

Однако накануне стало известно, что Джулиани отменил свой визит в Украину.

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Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.