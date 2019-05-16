Против Лещенко открыли уголовное производство: в САП рассказали подробности

Сергея Лещенко вызвали на допрос / kp.ua

В отношении народного депутата Сергея Лещенко Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство.

Дело возбуждено по подозрению в получении взяток за лоббирование бизнес-интересов, говорится в в сообщении пресс-службы САП.

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве", - говорится в документе.

Читайте также"Луценко как стеклотару сдал Украину": Лещенко высказался о скандале с обвинениями из США

Среди прочего в САП намерены проверить факт получения Лещенко элитной квартиры в центре Киева в качестве неправомерной выгоды.

При этом сам нардеп с целью проверки изложенных фактов вызван на допрос, досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро.

В свою очередь сам Лещенко в Facebook написал: "Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия".

Лещенко призвал генпрокурора Юрия Луценко немедленно внести представление в Верховную Раду о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Читайте также"П***рас!" - "Ахметовский клоун!": Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР

"Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко. Я здесь, и я готов голосовать. Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", - написал нардеп.

"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко и пригласил журналистов на брифинг в четверг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал Лещенко "скунсом" и вызвал в Генпрокуратуру.

Напомним, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил Лещенко в создании фейка по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.