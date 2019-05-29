"Шаурма может быть решением": Зеленский опубликовал неожиданное фото

Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой / Фейсбук В.Зеленского

Президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с членами своей команды – главой Администрации президента Андреем Богданом и заместителями главы АП Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, с блюдами из фастфуда.

В частности, на фото, сделанном у одной из АЗС сети Socar, Зеленский держит в руках надкушенную шаурму, а у Богдана и Костюка в руках стаканчики (с кофе или чаем).

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - подписал Зеленский фото.

Напомним, недавно в Сети бурно обсуждали поздравление Зеленского с Днем Киева.

В частности, глава государства подчеркнул, что для него одним из символов Киева стал запах шаурмы.