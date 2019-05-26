"Запах цветущих лип и шаурмы": в Сети активно спорят из-за поздравления Зеленского с Днем Киева

26 мая 2019, 17:54

Владимир Зеленский считает запах шаурмы одним из символов Киева.

Зеленский
В Сети активно обсуждают поздравление Зеленского с Днем Киева / Reuters

В Сети активно обсуждают поздравление президента Владимира Зеленского, которое он опубликовал по случают Дня Киева.

Отметим, что глава государства напомнил, что сам стал киевлянином в 2003 году.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумение". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – говорится в поздравлении Зеленского.

При этом слова президента о том, что одним из символов Киева стал запах шаурмы, вызвал волну споров, причем есть как сторонники, так и критики заявления Зеленского:

"Новая визитная карточка Киева. Шаурма.Не мосты, не Днепр, не Лавра, не Киевская перепичка, не каштаны.Шаурма.Надеюсь, он имел ввиду шаурму с двойным сыром", - пишет Сергей Тиминский.

"Шаурма не в Киеве,Шаурма в москве обычно.просто, кому что ближе...Гидрант - как всегда:( яке їхало - таке здибало", - ерничает А.Левитов.

"Удивляют меня возмущающиеся уже легендарным рефреном про шаурму. И дело даже не в то ли слепоте, то ли глупой украинской любви к излишнему пафосу, проявляющейся в игнорировании того очевидного факта, что у выходов из метро по всему Киеву пахнет именно шаурмой, а не перепичкой. Это лишнее доказательство, что все это панство живет в вымышленной, волшебной реальности, где распадается Россия, возвращается Крым, а пение гимна повышает ВВП.Для меня важнее другое. Сколько угодно можно делать вид, что мы живём на Луне, а не в Европе, но при всех наших бедах условия у нас лучше, чем в Таджикистане, Сирии или Сомали. И нет ничего плохого в распространении восточного фаст-фуда. Но готовят его все чаще улыбчивые выходцы из Средней Азии, давно освоившие и наши рынки, а в торговых центрах нормой стали женщины в хиджабах с множеством смуглых детей. Это не проблема - лишь первые вестники новой реальности, в которой споры о русском или украинском языке будут вытеснены дискуссиями о допустимости хиджабов в школах и криков муэдзинов по утрам. В Европе, где сегодня выборы в Европарламент, общественные дискуссии именно об этом. А мы же вроде как в Европу стремимся. Там будет не до перепички", - резонно замечает дипломат Олег Волошин.

"Эти вопли нашей сетевой элиты, что шаурма, которую упомянул Зеленский в своем заявлении, не является запахом Киева, а запахом Москвы, только в очередной раз показывает, что нашей сетевой элите нужно чаще ездить в метро и ходить среди по улицам не перебежками от очередного ресторана к дорогому бутику, а как простые киевляне. Тогда бы они обнаружили шаурму у каждой станции метро и не только у станций. А кроме шаурмы еще бомжей, трусы на раскладках, бабок со сметаной и солеными огурцами, запах пота и немытых тел. Стоит ли удивляться, что элитарии никак не возьмут в толк, почему "быдло" выбрало комика. Именно потому и выбрало, что "быдло" есть шаурму, а ее кандидат знает ее запах и вкус, пока элита летает в Вену выпить чашечку кофе в компании самого гениального и умного Порошенко", - добавил политолог Юрий Романенко.

Напомним, в Сети разгорелся скандал из-за пикета подростков за импичмент Зеленского.

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Владимир Зеленский День Киева шаурма
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