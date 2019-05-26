"Город, где рождается свобода": Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Владимир Зеленский / Скриншот

Киев является гордым и строгим городом, который не спешит открывать свои объятия, завил президент Владимир Зеленский в поздравлении жителей и гостей Киева с днем города.

"Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.

Президент также подчеркнул, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский пообещал создать в Украине все возможности для свободной реализации творческих инициатив.