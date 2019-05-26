Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира" / president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал создать в Украине все возможности для свободной реализации творческих инициатив.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране", — пообещал он в Facebook.

Президент отметил, что наша страна ежегодно дарит миру новые таланты. И развиваться эти таланты должны именно в Украине – к чему Зеленский и приложит максимум усилий.

"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", — написал он.

Ранее Зеленский высказался за разработку нацплана по защите украинцев от алкоголизма и наркомании. Украине необходим четкий план мероприятий для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей, считает президент.

Также Зеленский обсудил с главой Нацбанка вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Он обговорил с Яковом Смолием дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности.