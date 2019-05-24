Зеленский обсудил с главой Нацбанка вопросы сотрудничества Украины с МВФ

Яков Смолий и Владимир Зеленский / @YSmolii

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы макрофинансовой стабильности.

Первая встреча с президентом Зеленским состоялась в пятницу, 24 мая, сообщил Смолий в Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский на следующей неделе проведет встречу с представителями Международного валютного фонда в Украине.