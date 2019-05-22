У Зеленского опровергли слухи о прекращении работы МВФ

Зеленский встретиться с МВФ, невзирая на слухи об их отъезде из Украины / Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, как и было запланировано ранее, на следующей неделе проведет встречу с представителями Международного валютного фонда в Украине.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства", - сообщает пресс-служба главы государства.

У Зеленского опровергли массово распространяемую СМИ информацию о том, что миссия фонда якобы прекратила свою работу и покинула Украину.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

Как ранее сообщалось, в МВФ сообщили, что миссия досрочно прекращает свою работу в Украине.