На кону новый транш: миссия МВФ приехала в Украину для оценки реформ

В Украину прибыла миссия МВФ / 24 канал

21 мая, во вторник, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Миссия МВФ будет находиться в Украине 2 недели. За это время она попытается дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества, сообщает Громадське.

Отметим, что среди главных требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Напомним, 16 мая советник президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина просила новую программу сотрудничества с МВФ.

По его словам, основные условия текущей программы уже выполнены под транш МВФ. При этом для МВФ вопрос принятия закона о распределении надзора на рынке небанковских финансовых услуг не будет своеобразным маяком.

Напомним, МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.

Как известно, МВФ требовал от Украины не тянуть с повышением тарифов на газ и отопление и предлагал ускорить проведение монетизации субсидий.

Также 4 мая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула необходимость сохранить прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в Украине, в особенности, для обеспечения независимости центрального банка и поддержки стабильности банковской системы.