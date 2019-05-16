"Не время для новой программы": у Зеленского оценили перспективы сотрудничества с МВФ

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Сегодня не лучшее время для того, чтобы Украина просила новую программу сотрудничества с МВФ, заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, основные условия текущей программы уже выполнены под транш МВФ. При этом для МВФ вопрос принятия закона о распределении надзора на рынке небанковских финансовых услуг не будет своеобразным маяком.

"Но поскольку я работал над этим законом еще в 2015 году в администрации президента, хотелось бы, чтобы он уже был принят. Не думаю, что это будет препятствием для следующего транша, - подчеркнул он в интервью УНИАН.

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Данилюк считает, что самым критическим вопросом для МВФ остается незаконное обогащение.

"Не имеет значения, что это вопрос предыдущей программы. Это был вопрос сотрудничества с Фондом, мы получили финансирование, а сейчас перевернули страничку и говорим: "обещать – не значит жениться", - добавил он.

Напомним, МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.

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Как известно, МВФ требовал от Украины не тянуть с повышением тарифов на газ и отопление и предлагал ускорить проведение монетизации субсидий.