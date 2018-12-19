Стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ

Украина до 25 декабря должна получить новый транш МВФ, сообщили в Минфине / Reuters

Совет директоров Международного валютного фонда — ключевой кредитор Украины — утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме 3,9 млрд долларов.

Первый транш кредита МВФ в рамках программы составит 1,4 млрд долларов и должен поступить в государство до 25 декабря, говорится на сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, решения о выделении следующих траншей украинскому государству будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года после пересмотра успехов нашей страны в выполнении условий Меморандума, подписанного с Фондом.

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью осуществлять пиковые выплаты по внешнему долгу", — отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ МВФ сделали заявление относительно военного положения в УкраинеВ Минфине добавили, что программа также будет охватывать мероприятия, которые являются ключевыми для развития страны, в частности, речь идет о соблюдении Национальным банком Украины политики гибкого обменного курса и жесткой монетарной политики для снижения уровня инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизации реформ и усиления борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов совет директоров МВФ выдвигал Украине два условия — принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление.

Справка. В соглашении stand-by, которое страны-члены МВФ подписывают с Фондом, прописаны цели, на которые выделяется stand-by credit.