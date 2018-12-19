Стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ

19 декабря 2018, 07:22

Фонд решил выделить нашей стране миллиарды долларов кредита.

В Минфине сообщили, что Украина до 25 декабря должна получить новый транш МВФ
Украина до 25 декабря должна получить новый транш МВФ, сообщили в Минфине / Reuters

Совет директоров Международного валютного фонда — ключевой кредитор Украины — утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме 3,9 млрд долларов.

Первый транш кредита МВФ в рамках программы составит 1,4 млрд долларов и должен поступить в государство до 25 декабря, говорится на сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, решения о выделении следующих траншей украинскому государству будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года после пересмотра успехов нашей страны в выполнении условий Меморандума, подписанного с Фондом. 

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью осуществлять пиковые выплаты по внешнему долгу", — отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ МВФ сделали заявление относительно военного положения в УкраинеВ Минфине добавили, что программа также будет охватывать мероприятия, которые являются ключевыми для развития страны, в частности, речь идет о соблюдении Национальным банком Украины политики гибкого обменного курса и жесткой монетарной политики для снижения уровня инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизации реформ и усиления борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов совет директоров МВФ выдвигал Украине два условия — принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление.

Справка. В соглашении stand-by, которое страны-члены МВФ подписывают с Фондом, прописаны цели, на которые выделяется stand-by credit.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
МВФ кредит транш
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:47
Эксперт назвал ключевой признак возможного вторжения России в Украину
07:22
Стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ Видео
07:21
Веселые поздравления с Днем святого Николая на украинском языке, на русском и в анимированных открытках Фото Видео
07:11
Как прикольно поздравить адвокатов с праздником на словах и в картинках Фото Видео
06:58
Рецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасами Видео
06:40
Какой президент подходит для Украины: астролог сравнила гороскопы страны и кандидатов
06:23
"Путин всех захватит с собой на тот свет": предсказания Нострадамуса-2019 подтвердило ядерную войну Украины с РФ Видео
05:55
Теракты, катастрофы или "конец света": астролог назвал дату апокалипсиса Видео
05:37
Прикольные поздравления Николаю с именинами Фото
04:21
"Русская Барби": Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье
04:11
Эксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары с детьми
03:30
Кравчук оценил последствия оккупации Россией все территории Украины
02:53
Ученые выяснили, почему люди хронически устают
02:31
Вера Брежнева покрасовалась в образе за 94 тысячи гривен Видео
18 декабря, вторник
23:58
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
23:38
Суд принял новое решение по Савченко
23:19
В Раде установили б/у елки
22:52
Горбачев уличил Путина в бреде
22:43
На саммите НАТО Трамп оборвал презентацию Порошенко - The New Yorker
22:43
Минус $8 миллиардов: Украина увеличила "дыру" во внешней торговле
22:35
Тимошенко официально объявила Украину самой бедной страной континента Видео
22:18
Сначала морозы, потом дождь: каких метеоподарков от Николая ждать украинцам до конца недели Видео
21:36
В РФ заявили об окончательном решении США выйти из договора о ракетах
21:07
СМИ узнали о подготовке Генпрокуратурой подозрения Ющенко
20:35
День рождения Филарета в Украине отпразднуют на государственном уровне
20:14
Лишение званий артистов-запроданцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины Видео
19:59
Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса
19:39
Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи Видео
19:21
Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года Видео
19:02
Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет
18:39
Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины
18:08
Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий Видео
18:06
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
17:53
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
17:53
Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года
17:43
Настоятеля Киево-Печерской лавры допросят в СБУ
17:26
"Силиконоботоксная Кикимора!": Ани Лорак высмеяли в сети из-за внешности Видео
17:10
Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото
16:47
СМИ узнали о грандиозных планах РФ по блокировке интернет-сервисов
16:45
Вместо того, чтобы завершить обустройство госграницы, из нее сделали политический процесс по уничтожению одного из политиков - Сюмар
16:36
Чат с астрологом Владом Россом
16:21
Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету
15:57
"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша
15:54
На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет
15:46
Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс мнение
15:29
Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания
15:28
Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Видео
15:28
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы Видео
15:24
Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией
15:19
В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять