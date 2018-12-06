Украина задолжала по внешним долгам сотни миллиардов

УНИАН

В 2019 году Украина должна выплатить 150,13 млрд грн по внешним долгам.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные Министерства финансов.

Стране будет необходимо погасить и обслужить внешние долги на суммы:

13,31 млрд грн и 19,98 млрд в I квартале;

44,5 млрд и 5,19 млрд во II;

37,39 млрд и 20,09 млрд в III;

4,81 млрд и 4,86 млрд в IV.

В 2020 году стране придется отдать кредиторам еще 178,45 млрд грн.

Ранее экономист Виктор Скаршевский обратил внимание, что бюджет Украины по размеру сопоставим с бюджетом столицы Германии Берлином.

"Часто о государственном бюджете говорят, что это пирог, который необходимо справедливо и эффективно разделить. Так вот, в Украине это не пирог, а маленький пирожок. Размер украинского бюджетного пирожка равен бюджету города Берлин с населением в 11 раз меньше, чем в Украине", - отметил он.

Экономист констатировал, что украинский бюджет - "это бюджет бедной сырьевой аграрной страны". "А по оценкам МВФ недельной давности, беднейшей страны Европы", - заключил Скаршевский.

В начале октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что всего в 2019 году Украина в счет внешнего долга должна выплатить треть своего бюджета - около 427 млрд грн. "У нас бюджет следующего года составит 1,2 триллиона гривен и из этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.