Названа шокирующая сумма долга Украины к выплате в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

В 2019 году Украина в счет внешнего долга должна выплатить треть своего бюджета - около 427 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"У нас бюджет следующего года составит 1,2 триллиона гривен и из этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что даже сумма не погасит весь внешний долг, - страна продолжит выплачивать обязательства в 2020-2021 гг.

"Беспрецедентная цифра - это возвращение наших долгов. Но мы накануне подачи бюджета приняли стратегию управления долгом, где мы показали, как мы будем двигаться ближайшие три года. Так мы будем не только выполнять наши обязательства, но и постепенно уменьшать соотношение внешнего долга к ВВП", - заявила, в свою очередь, и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Напомним, 16 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", одобренный правительством накануне.

Предполагается, что доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн при росте ВВП на уровне 3 процентов и снижения инфляции до 7,4 процента.

Расходы на оборону предусмотрены в размере 209,5 млрд грн (+28 процентов). Социальные расходы установлены на уровне 301,8 млн грн. На образование заложено 242,1 млрд грн, на здравоохранение - 92,3 млрд грн.