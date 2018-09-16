В Раде зарегистрировали проект госбюджета-2019 с рекордными тратами на оборону

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", одобренный правительством в пятницу, 14 сентября.

Информация о регистрации законопроекта опубликована на сайте парламента.

Предполагается, что доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн при росте ВВП на уровне 3 процентов и снижения инфляции до 7,4 процента.

Расходы на оборону предусмотрены в размере 209,5 млрд грн (+28 процентов). Социальные расходы установлены на уровне 301,8 млн грн. На образование заложено 242,1 млрд грн, на здравоохранение - 92,3 млрд грн.

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине должна вырасти с нынешних 3723 грн до 4172 грн.

Напомним, уже с октября этого года цена на газ для населения в Украине может вырасти на 23 процента.