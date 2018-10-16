Бюджет Украины - это не пирог, а маленький пирожок - экономист

Бюджет Украины / firtka.if.ua

Экономист Виктор Скаршевский обратил внимание, что бюджет Украины по размеру сопоставим с бюджетом столицы Германии Берлином.

Об этом Скаршевский написал в Facebook.

"Часто о государственном бюджете говорят, что это пирог, который необходимо справедливо и эффективно разделить. Так вот, в Украине это не пирог, а маленький пирожок. Размер украинского бюджетного пирожка равен бюджету города Берлин с населением в 11 раз меньше, чем в Украине", - отметил он.

Экономист констатировал, что украинский бюджет - "это бюджет бедной сырьевой аграрной страны".

"А по оценкам МВФ недельной давности, беднейшей страны Европы", - заключил Скаршевский.

Накануне управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец сообщил со ссылкой на данные Международного валютного фонда, что по показателю ВВП на душу населения Украина оказалась беднейшей страной в Европе.

"Кардинально изменились показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов. Теперь Молдова занимает 133-е место в мире с 2694,469 долл. ВВП на душу населения, а Украина - 134-е место в мире с 2656,01 долл. ВВП на душу населения", - прокомментировал данные МВФ в Facebook Компаниец.

В 2019 году Украина в счет внешнего долга должна выплатить треть своего бюджета - около 427 млрд грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году Украина должна выплатить в счет внешнего треть своего бюджета - около 427 млрд грн.

"У нас бюджет следующего года составит 1,2 триллиона гривен и из этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что даже эта сумма не погасит весь внешний долг, - страна продолжит выплачивать обязательства в 2020-2021 гг.