Рейтинг МВФ: Украина оказалась самой бедной страной Европы

13 октября 2018, 05:53

По показателю ВВП на душу населения Украину опередила даже Молдова.

бедность, нищета, нищие, пенсионеры
В отчете МВФ Украина обошла Папуа - Новую Гвинею / фото: zn.ua

Украина признана самой бедной страной в Европе, при этом нашу страну по ряду экономических показателей обошла Молдова.

В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларами ВВП на душу населения, а Украина 134 место в мире по 2656,01 долларами ВВП на душу населения, сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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"В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, а мы обошли Папуа - Новую Гвинею. В новом отчете МВФ не только увеличен показатель ВВП Украины, но и был пересмотрен ВВП и других стран", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, кардинально были изменены показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов, при этом официальная зарплата в Молдове также существенно выше, чем в Украине.

Компаниец отметил, что средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года: Молдова - 375,82 долларов (6369.8 лей); Украина - 325,53 долларов (8529 грн).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина опустилась на дно рейтинга стран — крупных потребителей энергии.

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Украина МВФ ВВП
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