Украина опустилась на дно рейтинга стран — крупных потребителей энергии

7 октября 2018, 20:57

Опубликован отчет по энергетической безопасности International Index of Energy Secutiry.

ТЭЦ 6, Киев
/ Киевэнерго

Украина оказалась на самом дне в рейтинге среди 25 стран — крупных потребителей энергии.

Отчет по энергетической безопасности International Index of Energy Secutiry 2018 года обобщает статистические данные за 2016 год, говорится в материале на zn.ua Ольги Бельковой, народного депутата Украины.

Читайте такжеНа дне: украинские вузы оказались внизу рейтинга лучших университетов мира

Она подчеркнула, что очень важно сравнивать Украину с релевантными странами, поэтому мы находимся в группе стран, которые потребляют много энергии и, соответственно, для которых вопрос энергетической безопасности имеет особенно большое значение. Это такие страны, как Норвегия, США, Мексика, Канада, Австралия, Польша, Франция и некоторые другие.

"В нашей группе самый высокий рейтинг у Норвегии, США, Великобритании, Мексики и Дании. По всей видимости, это не вопрос размера страны, наличия собственных энергетических ресурсов, старой демократии или колониального прошлого. Это вопрос подходов страны именно в определенный период к определенным ключевым вызовам мира", — написала Белькова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рейтинг энергия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:50
"Бандеровка, из какого Мухосранска приперлась?": в Киеве любитель русского языка напал на волонтера
21:27
В Госдуме ответили на заявление Туки о примирении между "братскими народами"
21:24
Сценарий с танками на Киев: Фейгин предупредил о готовности Путина к войне Видео
21:01
Шуфутинский продает особняк в США и возвращается в Россию
20:57
Украина опустилась на дно рейтинга стран — крупных потребителей энергии
20:29
Жители Берегово поют два гимна и не владеют украинским - The New York Times
20:22
В Болгарии жестоко расправились с журналисткой, расследовавшей махинации со средствами ЕС Видео
19:49
В США 20 человек погибло в аварии свадебного лимузина
19:39
Динамо и Шахтер в УПЛ: победа киевлян и ничья подопечных Фонсеки Видео
19:28
Туск обвинил Россию в расколе Евросоюза из-за выборов в Латвии
19:10
Распад России: Тука рассказал, когда Украина может потребовать от РФ возмещения убытков
18:50
В Раду с пулеметом: Пашинин рассказал, как может попасть в парламент
18:20
В Крыму выгнали с работы архитектора, рассказавшего о строительстве виллы Киселева
17:49
Экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова "грязным животным", а Макгрегора "лепреконом-кокаинщиком"
17:27
В Одесской области взорвали авто местной чиновницы
17:06
"Настоящая жара": болельщики устроили махач перед боем Хабиба и Конора Видео
16:58
"Граница с Россией никуда не исчезнет": экс-глава Госдепа США призвала Киев заняться экономикой
16:40
Динамо — Олимпик: прямая видеотрансляция матча 11 тура УПЛ Видео
16:37
Нурмагомедов – Макгрегор: стало известно, почему российский боец не получит свой гонорар Видео
16:32
Автомобиль Ани Лорак попал в смертельное ДТП
15:57
Томос об автокефалии: еще одна церковь заявила о поддержке РПЦ Видео
15:34
"Эта ирландская су*а меня ударила": брат Нурмагомедова рассказал о драке с Макгрегором в Лас-Вегасе Видео
15:21
В СБУ рассказали, как ФСБ "сливает" данные о наемниках "Вагнера"
15:16
"Повышение температуры, сухие дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на следующей неделе Видео
14:52
"Пошли на х**, сукины дети": Моуринью грязно выругался после тяжелой победы МЮ Видео
14:48
В центре Одессы неизвестные обстреляли прохожего
14:29
Бэнкси назвал причину самоуничтожение его картины после продажи на аукционе Видео
14:24
В КГГА рассказали, как киевляне могут снизить расходы на отопление в 3,5 раза
14:05
СБУ обнародовала имена уничтоженных в Сирии украинских наемников "Вагнера" Фото
14:01
Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса
13:45
"Жду реванша": Макгрегор признал, что получил хороший удар Фото Видео
13:18
Названы дата, место и время прощания с легендарным украинским баскетболистом
13:17
Поставленные в Украину из США локомотивы General Electric оказались без тормозов
12:49
Стрельба в активиста "Автомайдана" в Одессе: задержаны двое подозреваемых Фото
12:31
"Лишим титула": президент UFC пообещал наказать Нурмагомедова за драку босле боя с Макгрегором
12:16
"Фюрер и преследования": российский писатель-антипутинист рассказал о фашизме в РФ Видео
12:09
Италия поставит Европу на колени перед Трампом мнение
11:56
"Фиолетовый похож на Притулу": травести-дива Монро похвасталась снимком с "подружками" Видео
11:51
Польша потребовала от Германии $850 млрд репараций
11:29
Путин отреагировал на бой Макгрегора и Нурмагомедова
11:12
Нурмагомедов прокомментировал массовую драку после с боя Макгрегором
10:50
Тука назвал главную задачу России по выборам в Украине Видео
10:42
"Король убит": бойцы ММА прокомментировали поединок Макгрегора и Нурмагомедова
10:25
Кум Путина на росТВ рассказал об отдыхе в Крыму Видео
10:24
Що не так з новим мовним законом мнение
10:23
Ни денег, ни вооружений: соратник Порошенко рассказал о проблемах с крейсером "Украина"
09:52
"Елка новогодняя!!!": в Сети раскритиковали блестящий наряд Ани Лорак Видео
09:32
В Одессе расстреляли активиста "Автомайдана"
09:28
Нурмагомедов — Макгрегор: стали известны подробности массовой драки после боя Фото Видео
09:15
Хабиб vs Конор, Фергюсон vs Петис: видео всех боев UFC 229 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять