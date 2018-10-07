Украина опустилась на дно рейтинга стран — крупных потребителей энергии

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Украина оказалась на самом дне в рейтинге среди 25 стран — крупных потребителей энергии.

Отчет по энергетической безопасности International Index of Energy Secutiry 2018 года обобщает статистические данные за 2016 год, говорится в материале на zn.ua Ольги Бельковой, народного депутата Украины.

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Она подчеркнула, что очень важно сравнивать Украину с релевантными странами, поэтому мы находимся в группе стран, которые потребляют много энергии и, соответственно, для которых вопрос энергетической безопасности имеет особенно большое значение. Это такие страны, как Норвегия, США, Мексика, Канада, Австралия, Польша, Франция и некоторые другие.

"В нашей группе самый высокий рейтинг у Норвегии, США, Великобритании, Мексики и Дании. По всей видимости, это не вопрос размера страны, наличия собственных энергетических ресурсов, старой демократии или колониального прошлого. Это вопрос подходов страны именно в определенный период к определенным ключевым вызовам мира", — написала Белькова.