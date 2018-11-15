Повышение тарифов на отопление и госбюджет: в МВФ назвали условия утверждения программы stand-by

15 ноября 2018, 18:58

МВФ ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год.

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В МВФ назвали условия утверждения новой программы / Reuters

Для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долл. Совет директоров Международного валютного фонда выдвигает два условия, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

По его словам, МВФ ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год и повышения тарифов на отопление 

"На сегодняшний день Совет директоров ожидает проведения предварительных действий, к которым относятся принятие парламентом бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление, как это было оговорено ранее", - сказал Райс на брифинге в Вашингтоне.

Кроме этого, от Украины ожидается прогресс в макроэкономике, внимание к консолидации налогов, а также усиление реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов, добавил представитель МВФ, передает УНИАН.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ. 

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