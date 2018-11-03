МВФ приедет в Украину, убедиться, что цены на газ подняли

МВФ / Reuters

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в составе нескольких экспертов прибудет в Киев для консультаций по проекту госбюджета Украины на 2019 год в рамках достигнутых с Фондом договоренностей, в частности по повышению цен на газ для населения.

Об этом сообщил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает телеканал "112 Украина".

Сотрудники Фонда будут работать в Украине с 5 по 9 ноября.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - сообщили в МВФ.

Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).