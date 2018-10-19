Украина и МВФ заключили соглашение на несколько миллиардов долларов

Фонд еще ждет одобрения украинского парламента и совета директоров фонда / BBC

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США) - она вступит в действие вместо нынешней программы финансирования, передает УНИАН со ссылкой на официальное заявление МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - говорится в заявлении Фонда.

Отмечается, что новая программа с запрошенным доступом финансирования в объеме 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США) послужит основой для экономической политики украинских властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Читайте такжеМВФ спрогнозировал курс гривны на следующий годТакже сообщается, что достигнутое сегодня соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, когда Украина может приблизиться к дефолту.