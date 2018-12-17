Эксперт объяснил, кто виноват в росте тарифов и почему Украине опасно слезать с иглы МВФ

Почему Украине опасно слезать с иглы МВФ / Reuters

Украине сейчас опасно слезать с иглы МВФ. У нашей страны просто нет ресурсов для реализации иных путей экономического развития.

Такое мнение высказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил во время чата на Главреде.

По его словам, МВФ – не просто банк с низкими процентами. Это международная организация, которая не инвестирует в те или иные отрасли. Фонд поддерживает платежный баланс и устойчивость национальной валюты. А еще предлагает при этом соответствующую модель развития страны, наработанную поколениями ученых, экспертов, политиков. С ней можно спорить, возмущаться, но ничего более мудрого пока не придумали, убежден аналитик.

Читайте такжеУкраина - страна, которая никуда не развивается"Нет, конечно, когда ты владеешь мегазапасами полезных ископаемых и у тебя мультипозитивний торговый баланс, то тебе эти советы действительно ни к чему, хотя пример Венесуэлы свидетельствует, что лучше было бы последовать, а не играть в популизм", – отметил экс-нардеп.

А рецепты, по его словам, сводятся к простым истинам:

экономика должна быть рыночной с нечрезмерной государственной регуляцией;

государство не должно владеть предприятиями, бизнесом и т.д., его содержат на налоги, а производство должно управляться частным собственником (приватизация);

рынок земли, который привлекает дешевые кредиты и в разы поднимает производительность аграрного производства – вещь абсолютно обязательная;

любая коррупция – это зло, ее надо искоренять;

взаимоотношения физических и юридических лиц гарантируются справедливым судом и т.п.

"Таких само собой понятных вещей еще с десяток-два. МВФ предлагает их для реализации и подкрепляет свое предложение дешевым кредитом. Они ничего невероятного не требуют", – уверен Чорновил.

По его словам, среди базовых требований нет роста тарифов.

"Это лишь пожелание. Но если вы можете сохранить сбалансированный бюджет и одновременно доплачивать из бюджета за заниженные тарифы и параллельно при этом бороться с коррупцией, которая все это привычно сопровождает, то Бог в помощь. Это не МВФ обязал Украину среди широкого набора средств сбалансирования бюджета выбрать именно рост тарифов для еще малоимущего населения. Это Тимошенко еще в 2008-м выбрала именно эту опцию", – заявил эксперт.

Он убежден, что тезис, будто бы МВФ никого не сделало счастливым и богатым – это ложь.

"Бедность пришла в те страны, которые из-за желания сохранить коррупцию и популизм, отказались от принципов Фонда. Действительно быстрый прорыв сделали страны, которые не пошли по рецептам МВФ – так называемые азиатские тигры. А знаете, какой ценой? Полным прекращением на много лет всех или почти всех социальных программ, жесткими требованиями к работникам и откровенной диктатурой, которая обеспечивала такой путь развития. Хотим попробовать?" – поинтересовался Чорновил.

Напомним, Совет директоров МВФ проведет заседание по вопросу сотрудничества с Украиной 18 декабря. Повестка дня заседания включает в себя, кроме обсуждения программы stand-by, также прекращение программы расширенного финансирования.

Ранее МВФ предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by в объеме 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

Верховная Рада 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.