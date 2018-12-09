МВФ огласил дату заседания по вопросу Украиніы

Кроме stand-by МВФ обсудит и другие вопросы / BBC

Совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание по вопросу сотрудничества с Украиной 18 декабря.

Повестка дня заседания включает в себя, кроме обсуждения программы stand-by, также прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года, сообщается на сайте МВФ.

Напомним, МВФ предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by в объеме 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Читайте такжеВ МВФ сделали заявление относительно военного положения в УкраинеРассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

Верховная Рада 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.