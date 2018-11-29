Программа на 4 миллиарда: в МВФ рассказали о судьбе новых траншей для Украины

Петр Порошенко и Кристин Лагард

Международный валютный фонд проведет заседание Совета директоров для обсуждения новой программы stand-by для Украины после завершения украинскими властями предварительных мер.

Как ожидается, все необходимые процедуры должны быть завершены к 10 декабря, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Все предварительные меры, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и после этого будет созвано заседание Совета директоров для обсуждения соглашения stand-by", - говорится в заявлении Лагард.

Она также подчеркнула, что по предварительным оценкам, ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с фондом параметрам.

Кроме того, Порошенко и Лагард обсудили следующие шаги, которые необходимо осуществить в контексте заседания Исполнительного совета МВФ в декабре для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины.

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Сторонами была подтверждена готовность МВФ предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Напомним, МВФ предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by в объеме 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

Верховная Рада 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.