В МВФ сделали заявление относительно военного положения в Украине

МВФ не прекратит сотрудничество с Украиной / BBC

В Международном валютном фонде заявили, что нет юридических оснований для прекращения сотрудничества с Украиной в связи с введением в стране военного положения.

"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации", - сообщил в Киеве постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По словам представителя МВФ, сотрудничество организация прекращать не намерена.

"МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - добавил он.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.