"Нам не нравится": Трамп впервые дал оценку агрессии России в Керченском проливе

Трампу не нравится ситуация в Азовском море / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в комментарии относительно захвата украинских кораблей в Керченском проливе заявил об обеспокоенности в связи со сложившейся ситуацией.

"Нам не нравится то, что там происходит", - цитирует главу государства Голос Америки.

По словам Трампа, эскалацию ситуации в Азовском море он уже обсуждал с европейскими лидерами.

"Мы все вместе работаем над этим. Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил президент США.

Трамп прокоментував події в Україні: pic.twitter.com/8zCXjJq2zJ — Голоc Амepики (@chastime) 26 ноября 2018 г.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия грубо нарушила международные нормы.

"США выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 26 ноября, когда украинские суда попытались осуществить проход через Керченский пролив. Сообщение о том, что российские корабли таранили и обстреливали украинские корабли, ранив украинский экипаж и захватили три судна является серьезным обострением и нарушением международных норм", - цитирует чиновника Голос Америки.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.