Военное положение в Украине: какой закон был утвержден и чьи права он ограничивает

26 ноября 2018, 23:24

Особый статус на 30 дней получили приграничные с Россией области.

Верховная Рада, заседание 22 февраля
Верховная Рада проголосовала за военное положение / Reuters

Депутаты Верховной Рады большинством голосов проголосовали за утверждение указа президента "О введении военного положения в Украине".

Согласно тексту закона, опубликованному на официальном сайте главы государства, в период действия военного положения частичная мобилизация объявляется президентом Украины "в сроки и в объемах в соответствии с угрозами национальной безопасности и обороне Украины".

В пояснительной записке сказано, что военное положение необходимо ввести в связи с угрозой широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

Закон "О введении военного положения" регламентирует решение СНБО:

1.            Констатировать агрессию РФ против кораблей ВМС Украины, которая имела тяжелые последствия и является нарушением резолюции ООН.

2.            Введение в Украине особенного правового режима для противостояния агрессии и защиты суверенитета Украины.

3.            Военное положение в приграничных с РФ областях Украины сроком на 30 дней.

Министерству иностранных дел Украины:

1.            Обратиться к государствам, которые подписали Меморандум о нераспространении ядерного оружия, для консультаций.

2.            Инициировать Совбез ООН.

3.            Организовать консультации президента Украины и главы МИДа с иностранными партнерами.

4.            Организовать информационную компанию об очередном акте вооруженной агрессии со стороны России.

Генеральному штабу ВСУ:

1.            Провести частичную мобилизацию.

2.            Организовать противовоздушную оборону.

3.            Приобщение к мероприятиям правового режима военного положения военных формирований и правоохранительных структур.

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Как сообщил в своем Facebook народный депутат Мустафа Найем, военное положение предлагается ввести по всей территории Украины с правом временного ограничения констиуционных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины и привел значение этих статей.

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

На сайте парламента было опубликовано дополнение к проекту закона, в котором говорится, что введение военного положения предполагает ограничение прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

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Украина закон военное положение
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