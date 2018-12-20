МВФ потребовал от Украины не тянуть с повышением тарифов на газ и отопление

Петр Порошенко и Кристин Лагард

Международный валютный фонд в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров МВФ 18 декабря, указал шаги, которые необходимо выполнить Украине в сфере энергетики.

Как сообщает УНН со ссылкой на документ, Фонд ожидает от Украины повышения тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

Кроме того, в Валютном Фонде требуют, чтобы пилотный проект по монетизации субсидий стартовал в марте 2019 года.Читайте такжеС Нового года вырастут тарифы на отопление для украинцев: подробности

В МВФ подчеркнули важность процесса анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины", а также увеличение добычи газа.

Ранее МВФ ухудшил ряд своих прогнозов для Украины.

Также стало известно, когда Украина получит новый транш.