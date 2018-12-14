Новое повышение тарифов: экс-министр экономики рассказал о росте цен на газ

Эксперт рассказал о росте цен на газ / facenews.ua

В Украине любая избирательная кампания сопровождается разгулом популизма, поэтому не стоит удивляться многим заведомо невыполнимым обещаниям политиков, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Отвечая на один из вопросов во время чата в Главреде он подчеркнул, что снижение цен на газ собственной добычи, которого достаточно для обеспечения потребностей населения и ЖКХ, является абсолютно реальным.

Эксперт также рассказал о новых планах по повышению тарифов на газ для населения в Украине.

"Во-первых, потому что наша власть исходит из того, что эти тарифы должны основываться на ценах на газ на хабе в Германии. Во-вторых, потому что эти тарифы планируется поднять до уровня цен на газ для промышленности. А это значит, что в следующем году можно ожидать повышения тарифов еще на 30-40%", - отметил экономист.

По его мнению, такая политика является антисоциальной и проводится в интересах олигархов и финансовых группировок, зарабатывающих на газовом рынке.

Напомним, ранее в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение о повышении тарифов на отопление.