С Нового года вырастут тарифы на отопление для украинцев: стали известны подробности

10 декабря 2018, 15:40

Очередное покращення для украинцев - на этот раз повышение тарифов на отопление с 1 января 2019 года.

отопление, батарея, коммуналка
Отопление. Иллюстративное фото / vidomosti-ua.com

Члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение о повышении тарифа на производство КП "Киевтеплоэнерго" тепла для горожан на 22,7%.

Как сообщает "Укринформ", тариф на централизованное отопление и централизованную подачу горячей воды повысился до 964,19 гривен за гигакалорию. Кроме того, НКРЭКУ повысила тариф для производства тепла для религиозных организаций на 105,8% − до 985,02 гривны за гигакалорию. Новый тарифы вступят в силу с уже 1 января будущего года.

Позднее глава учреждения Оксана Кривенко на своей странице в социальной сети Facebook сообщила о том, что с Нового года будут повышены тарифы на тепло в регионах Украины − для 18 из 26 ресурсоснабжающих организаций. Она также утверждает, что средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа − 23,5%.

Инфографика по отоплению / nerc.gov.ua 

Напомним, повышение тарифов на отопление было одним из требований от МВФ ко властям Украины по получению нового транша кредита. Позднее представители "Киевгаза" обнародовали новые тарифы на газ для населения.

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Киев украинцы тепло Тарифы отопление НКРЭКУ
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