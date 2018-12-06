"Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения

Ресурсоснабжающее мероприятие опубликовало новые тарифы на газ для жителей Киева.
Руководство предприятия "Киевгаз" опубликовало новые тарифы на "голубое топливо" для жителей столицы.
Конкретно стали достоянием общественности тарифы на газ за ноябрь нынешнего года для обитателей квартир, оснащенных газовыми счетчиками и обитателей квартир без счетчиков.
Читайте такжеТарифы, доллар, пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 декабряСоответственно, в случае отключения централизованного горячего водоснабжения, норма потребления газа на плиту установлена в размере 5,4 кубических метра на человека в месяц.
Кроме того, оператор газораспределительной системы после окончания полугодия направляет абонентам перерасчет за потребленный газ на время отсутствия централизованного горячего водоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения.