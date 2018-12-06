"Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения

Газ и монеты. Иллюстративное фото / 112.ua

Руководство предприятия "Киевгаз" опубликовало новые тарифы на "голубое топливо" для жителей столицы.

Конкретно стали достоянием общественности тарифы на газ за ноябрь нынешнего года для обитателей квартир, оснащенных газовыми счетчиками и обитателей квартир без счетчиков.

Читайте такжеТарифы, доллар, пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 декабряСоответственно, в случае отключения централизованного горячего водоснабжения, норма потребления газа на плиту установлена в размере 5,4 кубических метра на человека в месяц.

Кроме того, оператор газораспределительной системы после окончания полугодия направляет абонентам перерасчет за потребленный газ на время отсутствия централизованного горячего водоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения.