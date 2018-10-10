Новое подорожание газа для населения: эксперт предупредила о тяжелых последствиях

10 октября 2018, 04:28

Запасов газа в подземных хранилищах Украине хватит на 2 зимы.

коммуналка, ЖКХ, ЖКУ, платежка
Эксперт рассказала о последствиях подорожания газа / kievvlast.com.ua

Дополнительные 25 млрд грн понадобятся для выплаты субсидии украинцам в случае нового подорожания газа, при этом стоит ожидать роста общего дефицита госбюджета.

Энергетический эксперт Мария Яковлева подчеркнула, что в Украине газ для населения сейчас стоит 7 тысяч гривен за тысячу кубов.

"Цену предлагают поднять в среднем на 25 процентов. Бюджет субсидий на 2018 год составляет 71 миллиард гривен. Общий дефицит госбюджета – 81 миллиард", – подчеркнула эксперт.

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Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.

По ее словам, в подземных хранилищах находится 16,4 миллиарда кубов газа, пишет "Газета по-українські".

"Предыдущие 4 года запасы составляли от 12 до 15 миллиардов. На конец отопительного сезона оставалось около 50 процентов газа. Поэтому нынешних запасов хватит на 2 зимы. Вопрос: зачем нам сверхбольшие запасы в подземных хранилищах? Почему нельзя сбалансировать остатки? Ведь на них тратим кредитные средства. В итоге платит украинский потребитель", – отметила эксперт.

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Комментируя тот факт, что Украина покупает газ у Словакии, Польши и Венгрии, Яковлева указала, что в Польше существует наименьшая пропускная мощность.

"Но цены одинаковы независимо от границы. В общем газ подорожал на европейском рынке. Стоит сейчас 297 евро за тысячу кубометров. Цена не учитывает таможенных платежей и оплаты за точку входа в Украину", – добавила эксперт.

Ранее эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию.

Кроме того, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозировал, что в Украине цену на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тысяч гривен.

Кроме того, украинцам предрекли обвал гривны после нового повышения цен на газ.

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газ подорожание субсидии
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