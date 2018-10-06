Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию

6 октября 2018, 02:20

Цена на газ для промышленности повышается ежемесячно.

Трубы газопровода
Тарифы на газ за 4 года выросли почти в 10 раз / Reuters

Цена газа имеет гораздо большее влияние на экономику, конкурентоспособность предприятий и рост потребительских цен, чем цена на электроэнергию, заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Тарифы на газ для основной массы населения за прошедшие 4 года выросли почти в 10 раз - с 725 грн до 6958 грн за тысячу куб. м. А тарифы на электроэнергию выросли в три раза с минимального уровня в 30 коп за кВт-ч до 90 коп. К тому же, повышение стоимости электроэнергии было реализовано в 4 этапа постепенного роста, а не фактически одномоментного роста, как это было в случае с тарифами на газ", - пишет он в материале на "Новом времени".

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Автор отмечает, что из общего уровня предоставляемых субсидий в 2017 году на сумму 71 млрд грн стоимость газа, теплоснабжения и горячей воды составила 64 млрд грн. Меньше 3 млрд грн - электроэнергия.

"Эти данные однозначно подтверждают, что именно цена на газ, а не электроэнергию, сегодня негативно влияет на социально-экономическую жизнь страны. Ведь проблематичным вопросом является не только цена газ для населения, но и цены на газ для промышленных потребителей. Именно их рост "тянет" за собой цены на продукцию и товары", - убежден эксперт.

При этом он подчеркнул, что в течение 2018 оптово-рыночная цена электроэнергии и тарифы на электроэнергию практически не менялись. В то же время, цена на газ для промышленности растет ежемесячно. Лишь в 2018 году цена на газ для бизнеса менялась 8 раз исключительно в сторону увеличения. В результате цены на газ выросли почти в два раза - с уровня 7,9 тыс. - 8,9 тыс. грн за 1000 куб. м до 1,3 тыс.-1,5 тыс. грн за 1000 куб. м. (с НДС).

В основе расчета цены газа и энергетического угля заложен единый принцип импортной альтернативы или импортного паритета. Несмотря на это, цена газа пересматривается ежемесячно в отличие от угля, который используют украинские ТЭС и ТЭЦ. Тарифы на электроэнергию утверждаются ежегодно.

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"В этом смысле методология расчета стоимости угля (формула Роттердам+) играет сдерживающую роль, которая не дает расти тарифам и защищает интересы потребителей. Тогда как газовая формула, которую используют для расчета стоимости газа и которая получила название Дюссельдорф+ (хаб NCG), не учитывает потребителей, которые должны платить сразу рыночную цену за газ", - добавил Корольчук.

Ранее Юрий Корольчук спрогнозировал, что в Украине цену на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тысяч гривен.

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газ подорожание электроэенргия Юрий Корольчук
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