Эксперт спрогнозировал, на сколько для украинцев подорожает газ

В октябре-ноябре цену на газ для украинцев повысят до 8,5-9 тысяч гривен, считает эксперт / 112.ua

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, что в Украине цену на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тысяч гривен (сейчас тысяча кубометров "голубого топлива" стоит 6 тысяч 958 гривен).

В апреле 2019 года будет второй этап повышения — до рыночного уровня — 13-14 тысяч гривен, рассказал аналитик "Обозревателю".

"За две недели до начала формального отопительного сезона цена на газ не определена. Повысят ее или нет? Скорее всего, к сожалению, повышение должно произойти, поскольку есть обязательства перед Международным валютным фондом (главный кредитор Украины — Ред.)", — отметил собеседник. Напомним, МВФ настаивает, что для получения нашей страной очередного транша кредита стоимость газа необходимо поднять. Министр социальной политики Андрей Рева говорил, что по прогнозу Нацбанка Украины, в государстве тарифы на газ для населения повысятся на 25%.