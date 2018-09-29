Как МВФ будет "доить" Украину накануне выборов

Украине нужно наконец спрыгнуть с капельницы МВФ

В многолетней "Cанта-Барбаре" под названием "сотрудничество с МВФ" наметилось несколько новых серий. Прежние сотни часов этого долгоиграющего "мыла" порядком набили оскомину у зрителей. Здесь было практически все, что составляет необходимые ингредиенты жанра: и "потеря памяти" и внезапное обретение "родителей", и узнавание "сиротки". Вот только чем больше серий, тем дальше Украина от катарсиса, под которым понимается устойчивый экономический рост. А ведь именно он позволит нашей стране спрыгнуть с капельницы МВФ и начать самостоятельно платить по счетам. Пока даже при отсутствии катарсиса можно получить удовольствие от процесса кредитования, ведь как показывает проект бюджета на 2019-й год, без внешних займов нам не обойтись. По оценкам счетной палаты, уровень заемных средств в общей структуре ресурсной базы сводного государственного бюджета на следующий год составляет примерно 25%. То есть каждая четвертая гривна будет чужой.

А кто будет одалживать Украине в период "священных политических войн" под названием "выборы"? Тем более, что избрание президента поможет открыть лишь первые буквы в слове, обозначающем будущую экономическую политику страны. И по ним отгадать перспективы украинской экономики будет практически невозможно. Нужно еще открыть как минимум пару букв, а это сделают осенние парламентские выборы. А дальше коалициада, а она у нас долгая как войны на Кавказе. Учитывая, что в будущий парламент пройдет достаточно много мелко-средних игроков, новое правительство будет представлять собой большой тазик новогоднего винегрета.

Читайте такжеДефолт уже завтра, или Почему игры с МВФ слишком затянулисьВ этих условиях, будущая экономическая политика может быть такая как сейчас, то есть никакая, а может и появится сильная рука, способная взять экономику за мягкий кадык, да так, что "от радости в зобе дыханье сперло". В этих условиях, деньги нам дадут либо инвесторы под наркозом, либо заветные МВО. То бишь, международные финансовые организации. И первейшая из них – МВФ.

Но фонд не может просто так давать деньги. Он их меняет на "реформы".

В 2014-м году, Украина уже подписывала с фондом программу stand-by, но получила по ней лишь часть средств. Это было экстренное кредитование нашей страны в условиях войны, хотя цели у фонда были куда прозаичнее: там очень не хотели, чтобы в условиях военного конфликта Украина перестала оплачивать внешние долги. А ведь повод для этого был "железобетонный".

В 2015-м году, в МВФ решили, что кризис миновал, часть внешних долгов погашена и пора выставлять жесткие условия. В том году мы подписали с МВФ программу расширенного сотрудничества EFF, которая предусматривала выделение 17,5 млрд. дол. в течение четырех лет, то есть сейчас мы должны были находиться уже на финише. Главные требования фонда: свободный курс гривны, рост коммунальных тарифов и цены на газ для населения (здесь была очень красивая формулировка – бездефицитность Нафтогаза), бюджетная дисциплина (читай сокращение дефицита), борьба с коррупцией, улучшение условий предпринимательской среды, новые суды.

Гривна действительно ушла в свободный полет, как шарик из макдональдса, выпущенный малышом на улице. Тарифы подняли, предпринимательскую среду - опустили. Суды остались те же. Количество антикоррупционных органов прямо пропорционально уровню коррупции. Из 17,5 млрд. дол. удалось получить 8,7 млрд. дол. или половину из запланированного. В общем как в старой рекламе: "время пить Херши".

Читайте такжеПочему Украине пора наконец прекратить "пьянку" с МВФДо поры до времени действующую власть спасала долговая передышка, полученная в результате реструктуризации долгов. Но "песец" в виде 2019-го года подкрался незаметно. И если уже сейчас мы испытываем напряжение с выплатой долгов, а ведь мы еще по сути и не начинали этого делать, то что будет в следующем году….

Естественно бросить пациента по имени Украина фонд не может. И дело тут не в "славянской грусти" функционеров МВФ. Украину нужно плавно провести через будущие выборы и так же плавно, под белы рученьки завести в "станок" по выплате долгов. Чтобы было удобно доить, и "пациент" не убежал. Любое напряжение на долговом фронте, тем более такое, которое приведет к резкому падению гривны и внутреннему финансовому кризису, может спровоцировать у нынешних "элит" приступ патриотизма, когда они вдруг решат заявить внешним кредиторам, почти как первый министр из "Обыкновенного чуда": "Я взбунтовался!". Ну и дальше по трафарету: "ничего никому не отдадим" и так далее, под бурные аплодисменты из зала.

Именно поэтому, нас будут прикармливать кусочками сахара как циркового медведя, плавно выводя на цирковую арену и усаживая на велосипед. А дальше – езда по кругу и работа "на дядю". И так до 2040-го года, когда придется платить даже за свой экономический рост (особые бонусы кредиторам).

Но как показывает практика, МВФ всегда совмещает приятное с полезным и поэтому будущие транши "подвязывает" к выполнению четких маяков. Из информации, которая сейчас просачивается в прессу, наши чиновники и миссия фонда не прочь окончательно похоронить программу расширенного сотрудничества EFF. Вместо нее, будет принята простенькая программа stand-by. Это как правило краткосрочное кредитование на 12-24 месяца, которое должно быть возвращено через два года с момента получения.

Таким образом, скорее всего, речь идет о кредитном соглашении до ноября 2019-го года, то есть до момента завершения всех выборов в Украине. Сумма составит не более 6 млрд. дол., разделенных примерно поровну: 50% в этом году и остаток в следующем. Под эти деньги фонд потребует от правительства выполнение нескольких условий. В первую очередь – это увеличение цены на природный газ для льготных групп потребителей (население, теплокоммунэнерго) на 40%, с разбивкой по периодам: часть в начале отопительного сезона и часть в середине. С нашей стороны хотят зафиксировать рост на 15% в этом году и на 25% в следующем, в фонде – с точностью до наоборот. В любом случае, цена на природный газ вырастет как минимум до 10 тысяч гривен за тысячу кубов.

Читайте такжеБрать или не брать: может ли Украина отказаться от кредита МВФВторое требование – принятие сбалансированного бюджета, то есть с низким дефицитом (2,5% и ниже) и без депутатских "хотелок" в виде "пожарных машин".

Естественно, дальнейшее движение "с толкача" антикоррупционных органов с целью увидеть хоть какие-нибудь результаты. А также реформа фискальной и таможенной службы. Теперь фонд требует слить в единое юридическое лицо фискальное и таможенное ведомства, а также создать под эгидой Минфина налоговую полицию. Планируется максимально "оцифровать" фискалов и вооружить их стандартными международными моделями риск-оценок плательщиков налогов.

Желаемой целью для МВФ является и открытие рынка земли. Но в этом вопросе "сталинграда" не будет. Возможно фонд устроит и некоторый суррогат в виде продажи прав на аренду паев.

Будущая программа сотрудничества с МВФ – это как ящик Пандоры, где есть и набор бед, и надежда на дне. С одной стороны, за нас заплатят кредиторам. С другой – платить за газ и тепло этой зимой можно будет только если два или три молодца-месяца из известной сказки запьют и вместо января-февраля к нам придет сразу март или апрель. Ну и самое забавное – отдавать эти деньги придется уже через два года. И единственная надежда, что к тому времени у нас завершаться системные реформы экономики. Шутка.