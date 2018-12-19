МВФ ухудшил ряд своих прогнозов для Украины / РИА Новости

Международный валютный фонд – основной внешний кредитор Украины – ухудшил прогноз по росту ВВП Украины. Показатель с 3,5% был понижен 3,3%.

Как говорится в пресс-релизе МВФ об утверждении новой программы сотрудничества с Украиной, ухудшен также и прогноз роста ВВП на 2020 год – с 3,4% до 3%. Прогноз роста в 2019 году остался на прежнем уровне – 2,7%.

Ухудшена и оценка дефицита текущего счета платежного баланса на этот год – с 3,1% до 3,3% ВВП. Прогноз на следующий год улучшен с 3,9% до 2,9% ВВП. В 2020 году прогнозируется дефицит текущего счета на уровне 2,2% ВВП.

Читайте также"Лучше дефолт": астролог рассказал, как МВФ "имеет" УкраинуПо оценкам Фонда, внешние инвестиции в Украину по итогам этого года составят $1,7 млрд. Это на 26% меньше, чем годом ранее. В 2019 году внешние инвестиции сократятся еще на $100 млн, предупреждает Фонд, а в 2020 году их объем снова может выйти на 1,7 млрд долларов.

Уровень инфляции в 2018 году составит 11%. В последующие годы он будет снижаться – до 9,2% в 2019-м и 5,9% в 2020-м.

Падать будет и уровень безработицы – с 9,2% в текущем году до 8,6% в следующем и 8% в 2020 году.

Ранее стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ. Первый транш кредита МВФ в рамках программы составит 1,4 млрд долларов.

Как сообщалось, для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов совет директоров МВФ выдвигал Украине два условия — принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление.