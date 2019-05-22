В Кабмине объяснили, почему МВФ отзывает миссию из Украины / Reuters

Главный внешний кредитор Украины – Международный валютный фонд (МВФ) – досрочно прекращает работу украинской миссии.

Миссия прибыла в Киев только вчера, 21 мая, однако уже сегодня покидает страну.

"МВФ, учитывая… роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – сообщил министр Кабмина Александр Саенко, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее в Фонде журналистам сообщали, что миссия продолжает свою работу. Однако теперь информированный источник утверждает, что ситуация изменилась. Эксперты МВФ пока работают, но вскоре их график придется пересмотреть. Так как из-за роспуска Рады и отставки правительства пересмотреть программу stand by на данный момент просто невозможно.

Официальный комментарий ситуации ожидается в ближайшее время.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

Среди главных требований МВФ к Украине – уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По итогам работы миссии должны были принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.