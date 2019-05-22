В МВФ развеяли слухи о том, что срочно прекращают свою работу в Украине

Миссия МВФ покидает Украину / 24tv.ua

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая только вчера, 21 мая, прибыла в Украину, внезапно изменила планы, сообщил ряд украинских СМИ.

Планировалось, что миссия МВФ будет находиться в Украине 2 недели. За это время она должна была дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Но якобы внезапно планы миссии МВФ в Украине рухнули.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сообщили Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, якобы на решение миссии МВФ в Украине также повлияли некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

В свою очередь, в Постоянном представительстве МВФ в Украине прокомментировали информацию, и заявили, что миссия Международного валютного фонда продолжит работу в Киеве.

"Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - отметили в представительстве, передает РБК-Украина.

Отметим, что среди главных требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По итогам работы миссии должны были принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Напомним, ранее Главред сообщал, 21 мая, во вторник, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.