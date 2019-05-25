Зеленский высказался за разработку нацплана по защите украинцев от алкоголизма и наркомании

Владимир и Елена Зеленские / president.gov.ua

В Украине должен быть разработан национальный план мероприятий по защите граждан от алкоголизма и наркомании, заявил президент Владимир Зеленский.

Политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни, подчеркнул он на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации в пансионате Пролисок в Киевской области, на котором побывал вместе с женой Еленой.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом", - сказал глава государства.

Зеленский считает, что для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

В пресс-службе президента отметили, что Зеленский оказывает поддержку ассоциации и ее подопечным уже несколько лет.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.