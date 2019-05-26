В сети скандал из-за пикета подростков за импичмент Зеленского: все, что известно – от соцсетей до позиции полиции

26 мая 2019, 15:15

В полиции объяснили, что ждет их переусердствовавших работников.

В сети скандал из-за пикета подростков за импичмент Зеленского
В сети скандал из-за пикета подростков за импичмент Зеленского / Соцсети

В Ровно полиция составила протоколы на участников несанкционированного митинга за импичмент украинского президента Владимира Зеленского. В сети скандал.

Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: что случилось

20-летний парень и 16-летняя девушка устроили акцию на местном Майдане Незалежности в знак протеста против кадровых назначений Зеленского: мол, президент не имел права назначать на ключевые посты своих друзей.

Копы составили протоколы о совершении административного правонарушения по статье 185−1 Кодекса ("Нарушенеие порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций"). Еще один протокол составлен и на мать несовершеннолетней. Дело пахнет судом.

Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: реакция соцсетей

Тем временем общественность негодует.

"То, что молодые люди вышли, чтобы выразить свое или не свое мнение таким образом, не несет никому угрозы, это и есть свобода слова, свобода выражения взглядов. Такая, притянута за уши, реакция полиции на такие действия – вот, что несет угрозу", – пишет Тамара Шкиндер.

Читайте такжеУ Зеленского есть два пути: какой он выберет?"Копы, вы страну не попутали? Или у нас зеленая диктатура началась? Или уже не знаете, где лизнуть, гуманоиды", – отмечает Александр Лясковский.

А вот Oksana Valeriyivna не считает действия подростков правильными: "Была в центре сегодня, видела их, стояли и смеялись, и мялись с ноги на ногу с плакатами. Впечатление сложилось, зарабатывают деньги и провокационные действия для огласки. Родители куда смотрят! Выглядело просто абсурдно!"

"Люди. Але. Гараж. Демократия. Это когда после выборов меньшинство соглашается с большинством. Иначе зачем выборы вообще нужны. Данное действие малолетних это организованное мероприятие. В нем нужно усматривать как попытка госпереворота. Пусть 25 000 ботов, подписавших петицию, все сами выйдут на майдан. А не дурачат детям голову", – считает Валерий Якимчук.

Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: комментарий полиции

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он заверил, что с точки зрения закона правоохранители действовали в рамках своих полномочий и обязанностей. При этом Тракало признает, что копы в этом случае могли бы применить и более мягкие методы воздействия.

"Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение", – рассказал Тракало Украинской правде.

Читайте такжеПетиция за отставку Зеленского: сайт президента завалили прошениямиОн пообещал, что в полиции "обязательно изучат вопрос, почему они так не поступили". Также с личным составом полиции проведут разъяснительную беседу, чтобы копы "прежде всего должны применяться методы коммуникации с гражданами с разъяснением относительно соблюдения требований законодательства".

"Прежде всего все обстоятельства той ситуации и действительно была ли необходимость приглашать этих граждан в отделение полиции для составления админматериалов. Сейчас руководством полиции Ровенской области инициировано проведение служебной проверки, которая должна дать ответы на эти вопросы", – пояснил представитель Нацполиции.

Напомним, петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса. Автор петиции – Максим Безрук, считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

В АП уже прокомментировали петицию за отставку Зеленского. Петиция не является основанием для прекращения полномочий украинского лидера, отметил глава Администрации президента.

Также петиция за отставку Богдана набрала более 25 тысяч голосов. Петицию направят на рассмотрение президенту Украины.

Ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.

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Владимир Зеленский пикет Ровно импичмент
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