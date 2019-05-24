В АП прокомментировали петицию за отставку Зеленского

В АП воспринимают петицию за отставку Владимира Зеленского как шутку / Reuters

В Администрации президента Владимира Зеленского расценивают петицию за отставку главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, как шутку, "возможно, даже смешная шутка".

Такие петиции — не основание для реагирования путем прекращения полномочий украинского лидера, рассказал глава АП Андрей Богдан в эфире шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По словам собеседника, петиция указывает на то, что в нашей стране часть населения не согласна с действиями Зеленского.

"Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", — утверждает Богдан.

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция за отставку президента Владимира Зеленского, в тот же день она набрала 25 тысяч голосов — такое количество голосов необходимо для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

Справка. 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. Избирательный процесс внеочередных парламентских выборов стартовал 24 мая.