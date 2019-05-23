Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса

Петиция за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов / Reuters

22 мая на сайте президента появилась петиция За отставку президента Владимира Зеленского, на момент публикации новости она набрала 25 тысяч голосов.

Автор петиции - Максим Безрук, считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции подчеркнул, что складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе.

"Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - написал автор петиции.

Отметим, для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня. В итоге она набрала необходимое количество подписей менее чем за сутки за со дня ее опубликования..

Стоит отметить, что флешмоб был запущен и активно продвигался на страницах ЛОМов и в пабликах так называемых "порохоботов" - ярых сторонников предыдущего президента Петра Порошенко.

Теперь президент Зеленский обязан рассмотреть петицию не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения. В настоящий момент петиция находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

О результатах рассмотрения петиции глава государства должен будет отчитаться на президентском сайте в случае, если вопрос петиции находится в компетенции президента Украины.

Напомним, ранее команда Владимира Зеленского опубликовала видео-петицию о роспуске Верховной Рады.

В ней подчеркивается, что лишь 4 процента украинцев доверяют нынешнему парламенту.

При этом на странице Зе!Президент в YouTube опубликованы комментарии прохожих, у которых спросили об их отношении к роспуску Рады.

Участники опроса, в подавляющем большинстве, поддержали идею роспуска парламента, однако были и те, кто не согласился с такой постановкой вопроса.

При этом были и радикальные суждения. "Ждать, пока денег напи*дят?", - ответил один из опрошенных.