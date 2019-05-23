Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.
22 мая на сайте президента появилась петиция За отставку президента Владимира Зеленского, на момент публикации новости она набрала 25 тысяч голосов.
Автор петиции - Максим Безрук, считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".
"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции подчеркнул, что складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе.
"Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - написал автор петиции.
Отметим, для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня. В итоге она набрала необходимое количество подписей менее чем за сутки за со дня ее опубликования..
Стоит отметить, что флешмоб был запущен и активно продвигался на страницах ЛОМов и в пабликах так называемых "порохоботов" - ярых сторонников предыдущего президента Петра Порошенко.
Теперь президент Зеленский обязан рассмотреть петицию не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения. В настоящий момент петиция находится в статусе "Ожидает рассмотрения".
О результатах рассмотрения петиции глава государства должен будет отчитаться на президентском сайте в случае, если вопрос петиции находится в компетенции президента Украины.
Напомним, ранее команда Владимира Зеленского опубликовала видео-петицию о роспуске Верховной Рады.
В ней подчеркивается, что лишь 4 процента украинцев доверяют нынешнему парламенту.
При этом на странице Зе!Президент в YouTube опубликованы комментарии прохожих, у которых спросили об их отношении к роспуску Рады.
Участники опроса, в подавляющем большинстве, поддержали идею роспуска парламента, однако были и те, кто не согласился с такой постановкой вопроса.
При этом были и радикальные суждения. "Ждать, пока денег напи*дят?", - ответил один из опрошенных.