"Ждать, пока денег напи*дят?": у Зеленского выложили видео-петицию о роспуске Рады

Владимир Зеленский под стенами Верховной Рады / УНИАН

Команда избранного президента Владимира Зеленского опубликовала видео-петицию о роспуске Верховной Рады.

В ней подчеркивается, что лишь 4 процента украинцев доверяют нынешнему парламенту.

При этом на странице Зе!Президент в YouTube опубликованы комментарии прохожих, у которых спросили об их отношении к роспуску Рады.

Участники опроса, в подавляющем большинстве, поддержали идею роспуска парламента, однако были и те, кто не согласился с такой постановкой вопроса.

При этом были и радикальные суждения. "Ждать, пока денег напи*дят?", - ответил один из опрошенных.

Кроме того, в команде Зеленского пообещали, что новоизбранный президент рассмотрит вопрос о роспуске Рады, когда видео наберет 1 миллион просмотров.

Напомним, ранее у Зеленского пообещали решить проблемы простых украинцев.