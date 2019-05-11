"Вернем власть народу": у Зеленского пообещали решить проблемы простых украинцев

В команде Зеленского призвали украинцев приобщаться к общественной жизни / УНИАН

В команде Владимира Зеленского записали видеоролик с призывом к пользователям писать о своих проблемах в комментариях.

"Мы первые придумали такой инструментарий власти, что поможет приобщить людей к решению проблем в стране", - подчеркнул представитель команды Зеленского Русик.

В команде Зеленского обратились ко всем украинцам, которые готовы повлиять на состояние политической жизни в стране.

"Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине, что вас беспокоит - напишите ее в комментариях", - призвали в команде Зеленского.

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В сообщении отмечается, что самые актуальные проблемы будут разбираться в видео-петиции и на них лично отреагирует сам Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.